Veel meer klachten over schenden privacy

Mensen klagen steeds meer over schending van hun privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens kreeg in de eerste helft van dit jaar 15.313 klachten. Volgens de toezichthouder is dat bijna 60 procent meer dan in de laatste zes maanden van vorig jaar.

De voorzitter van de autoriteit, Aleid Wolfsen, spreekt van een enorme toename. De privacywaakhond zegt dat de stijging komt doordat mensen steeds beter weten hoe ze een klacht kunnen indienen. Bovendien is Nederland „sterk gedigitaliseerd”. Bedrijven houden veel gegevens bij en mensen lopen vast wanneer ze vragen om die gegevens te verwijderen. „Dit speelt vooral bij zakelijke dienstverleners, zoals energieleveranciers en de detailhandel.”

Wolfsen doet een oproep aan de politiek. Hij wil dat de autoriteit meer personeel krijgt. De autoriteit kan het aantal klachten niet aan en kampt met een achterstand. „Er is een grens aan wat realistisch is met een beperkt aantal medewerkers. Er moet een structurele oplossing komen, zodat we de klachten adequaat kunnen blijven behandelen.”