Veel meer ‘inklimmers’ in haven Rotterdam

De politie en marechaussee hebben in 2018 in totaal 1371 ‘inklimmers’, onder wie 897 Albanezen, aangehouden in de haven van Rotterdam. Een jaar eerder waren dat er 944,van wie 771 met de Albanese nationaliteit. Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb aan een Rotterdamse raadscommissie.

Inklimmers zijn personen die in trailers, containers of laadbakken worden aangetroffen op of in de buurt van de veerdiensten naar Engeland. Ze zijn naar het havengebied gekomen om vandaar illegaal de oversteek naar Groot-Brittannië te maken.

Aboutaleb schrijft dat er meer inklimmers zijn aangehouden omdat meer mensen illegaal naar Groot-Brittannië probeerden te reizen. Ook speelt mee dat meer gecontroleerd wordt op inklimmers.

Albanezen mogen sinds 2010 vrij naar en door Nederland reizen, ze hebben daar geen visum voor nodig. Voor het Verenigd Koninkrijk is wel een visum vereist. Veel Albanezen denken daar meer kans op werk te hebben dan in de Europese Unie.