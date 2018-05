Veel ‘meedenktips’ over kluisjesroof

De uitzending van Opsporing Verzocht over de kluisjesroof in Oudenbosch heeft tot nu toe twintig tips opgeleverd. In bijna alle gevallen waren het „meedenktips” over de veronderstelde samenwerking tussen de daders en beveiligers. „Met name mensen uit de wereld van de beveiliging reageerden, maar ook een helderziende die tevens meent te weten waar de buit is”, laat een politiewoordvoerder weten. Ook waren er meldingen van twee mogelijke getuigen die zeggen iets relevants te hebben gezien.

In de uitzending van dinsdagavond werden camerabeelden getoond waarop is te zien hoe twee daders met volle vuilniszakken vertrekken. De dieven roofden begin maart honderden kluisjes leeg bij de Rabobank in Oudenbosch. Ze waren in totaal meer dan 24 uur binnen en verlieten de bank met miljoenen aan contant geld en sieraden.

Volgens de politie kregen de daders hulp van twee beveiligers om binnen en buiten te komen. De beveiligers zijn begin april gearresteerd en zitten nog vast. Ze ontkennen volgens hun advocaten. De politie hoopt dat het publiek kan helpen bij de opsporing van de dieven.