‘Veel medicijnresten gevonden in oppervlaktewater’

Veel medicijnresten komen terecht in het Nederlandse oppervlaktewater. Het gaat om ongeveer 190 ton per jaar aan voorgeschreven medicijnen, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tegen Trouw.

Het RIVM en onderzoeksinstituut Deltares publiceren maandag een rapport waar de metingen van de afgelopen jaren in worden beschreven. Daarin staat volgens Trouw dat van negentien stoffen de risicogrens in het oppervlaktewater is overschreden in 2017 en 2018.

De metingen van de afgelopen vier jaar schetsen een ander beeld dan wat het RIVM optekende in 2016. „Er worden niet wezenlijk meer medicijnen gebruikt, maar er is meer gemeten, we hebben dus meer gegevens over normoverschrijdingen”, zegt Caroline Moermond van het RIVM. Het RIVM heeft alleen medicijnen gemeten die moeten worden voorgeschreven door een arts, over medicijnen die vrij te koop zijn in de winkel zijn geen gegevens bekend.

De medicijnresten kunnen schadelijk zijn voor dieren in het water, bijvoorbeeld door hormoonverstoring. Volgens Moermond wordt momenteel 60 procent van de medicijnresten uit het water gefilterd.