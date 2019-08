Veel maagklachten en oorontsteking op vakantie

In de top 3 van medische problemen in het buitenland staan maag- en darminfecties, oorontstekingen en letsel door ongevallen. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die mensen adviseert zich goed voor te bereiden op hun reis, vooral als die naar verre oorden voert.

De reiziger moet erop letten dat vlees, maar ook vis en schelp- en schaaldieren goed gekookt of gebraden zijn. Ook is het belangrijk om te controleren of het lokale water drinkbaar is. Groente en fruit moet goed gewassen zijn.

Onlangs werd al bekend dat er bij Eurocross elk jaar meer meldingen en vragen binnenkomen over rabiës (hondsdolheid). Hetzelfde geldt voor mensen die in den vreemde een ongeluk kregen met een fiets of scooter.

Veel Nederlandse vakantiegangers met autopech