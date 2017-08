Veel liquidaties in Zeeland en West-Brabant

West-Brabant en Zeeland stevenen af op een recordaantal afrekeningen in het criminele circuit.

Na een jaar van relatieve rust, telde de politie halverwege dit jaar al dertien moorden. Ongeveer de helft daarvan is gelieerd aan de georganiseerde criminaliteit. Burgemeester Depla van Breda liet woensdagmorgen aan EenVandaag weten zich grote zorgen te maken.

Depla wil dat de vier politieke partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet komen met harde maatregelen en meer politiecapaciteit. „We moeten duidelijk maken aan de samenleving dat de georganiseerde criminaliteit niet lonend is. En aan de criminelen laten zien dat we als overheid niet accepteren dat zij onze samenleving willen overnemen.”