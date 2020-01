Veel liefdadige instellingen ontlopen controle door fiscus

Van de ruim 43.000 liefdadige instellingen met een zogenoemde ANBI-status voldoet bijna de helft niet aan de eisen. Dat blijkt uit onderzoek door Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het datajournalistieke platform Pointer (KRO-NCRV), mede uitgevoerd voor de Groene Amsterdammer, Reporter Radio en Trouw.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) moeten jaarcijfers binnen zes maanden publiceren om gecontroleerd te kunnen worden door de overheid. Die verplichting wordt massaal ontdoken, aldus Investico en Pointer. Niet alleen had bijna de helft van de ANBI’s twee maanden na de deadline de jaarcijfers nog niet online staan; bijna een derde had ook over 2017 nog geen jaarcijfers gepubliceerd. 1548 van de ruim 43.000 instellingen hadden zelfs geen website of webpagina, waardoor de publicatieplicht niet gecontroleerd kan worden.

ANBI-instellingen kosten de schatkist jaarlijks ruim een half miljard euro aan belastingvoordelen. Daarbij gaat het om 374 miljoen euro door giftenaftrek en 215 miljoen euro door de vrijstelling van erf- en schenkbelasting.