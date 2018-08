Veel licht tussen onderzoeken naar Ivana Smit

Er zijn grote verschillen tussen de bevindingen van de verschillende pathologen-anatomen die onderzoek hebben gedaan naar de oorzaak van de dood van Ivana Smit in Kuala Lumpur. De Maleisische toxicoloog die donderdag door de rechtbank in het land is gehoord, komt tot hele andere bevindingen dan de Nederlandse onderzoeker, zegt de advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra.

De rechtbank verhoort tal van betrokkenen om te achterhalen of de dood van de achttienjarige Nederlandse al dan niet een misdrijf is. De getuigen worden onder ede gehoord.

De toxicoloog constateerde dat Smit ‘verwaarloosbare’ hoeveelheden drugs in haar lichaam had. Uit de tweede sectie van de Nederlandse patholoog Frank van de Goot, die vrijdag wordt gehoord, bleek juist dat de jonge Nederlandse een bijna fatale dosis drugs in haar bloed had.

De Maleisische deskundige stelde ook dat al het letsel van Smit te relateren is aan de val die ze heeft gemaakt vanaf het balkon van een appartement waar ze was met een Amerikaans echtpaar. Van de Goot kwam juist tot de conclusie dat de verwondingen erop wijzen dat het model al niet meer leefde toen ze viel.

Diekstra stelt grote vraagtekens bij de deskundigheid van de Maleisische patholoog. „Ivana was zijn honderdste lichaam, terwijl Van de Goot al duizenden mensen op tafel heeft gehad. Het lijkt op een aaneenschakeling van incompetentie.”