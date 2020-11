Veel leraren vinden coronamaatregelen onuitvoerbaar

Nog geen vier op de tien leraren, schoolleiders en ondersteuners vinden de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs uitvoerbaar, maakte CNV Onderwijs bekend op basis van een peiling onder leden.

De helft van de leraren op middelbare scholen maakt zich zorgen over de eigen veiligheid of een virusuitbraak op school. Op zowel basisscholen als in het voortgezet onderwijs blijkt voor bijna de helft van de leraren de combinatie fysiek en afstandsonderwijs praktisch niet haalbaar. De handhaving van maatregelen gaat volgens hen ten koste van de onderwijstijd. Daarbij zorgt het handen reinigen voor logistieke problemen op scholen.

„Op scholen waar een deugdelijk ventilatiesysteem ontbreekt geeft het moeten openzetten van ramen en deuren veel hinder en leidt dit af van het onderwijs”, aldus de onderwijsbond.

Volgens CNV is de behoefte aan ondersteuning groot, vooral op middelbare scholen. „Dan gaat het om hulp bij handhaving van de coronamaatregelen zodat de leraar geen politieagent hoeft te zijn. Maar ook om hulp bij het inlopen van achterstanden bij leerlingen en hulp bij de techniek en de didactische professionalisering van online-onderwijs.”

Op basisscholen zegt twee derde van de ondervraagden dat de maatregelen tegen corona goed of redelijk goed zijn in te passen, blijkt ook uit de peiling.

Ruim 3700 docenten, ondersteunend personeel en schoolleiders in het primair onderwijs deden mee aan het onderzoek. In het voortgezet onderwijs waren dit er bijna 1100.