Veel kleine en middelgrote musea in het rood

De meeste grote musea in Nederland doen het financieel goed, maar veel kleinere en middelgrote hebben het zwaar. Van de middelgrote musea schreef 42 procent vorig jaar rode cijfers, terwijl 48 procent van de kleine musea uitkwam op een negatief resultaat. Dat blijkt uit Museumcijfers 2017, een jaarlijks onderzoek van de Museumvereniging onder 435 aangesloten musea.

Volgens de Museumvereniging kampen veel middelgrote en kleine musea al langer met problemen en hebben ze behoefte aan herstelmaatregelen. „De steun van met name provincies en gemeenten is onontbeerlijk om musea uit de gevarenzone te krijgen”, zo stelt de brancheorganisatie van musea in Nederland.

In brede zin hebben musea volgens de Museumvereniging in de afgelopen jaren veerkracht getoond. „Voor het eerst verdienen musea zelf meer dan zij aan subsidies ontvangen.” De totale inkomsten bedroegen 508 miljoen euro, tegen 491 miljoen euro aan subsidies.

Het aantal museumbezoeken nam vorig jaar met bijna 700.000 toe tot 31 miljoen bezoeken. In de afgelopen vier jaar is het aantal met 30 procent gestegen. Het aantal Museumkaarthouders steeg die periode met 35 procent. Van de 31 miljoen bezoeken is 30 procent afgelegd door mensen uit het buitenland.

„Opvallend positief” vindt de Museumvereniging dat het aantal jeugdbezoeken in schoolverband vorig jaar met 6 procent is gestegen. „Bijna een op de vijf is een jeugdbezoek. En daar is nog groei zichtbaar.”