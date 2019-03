Veel kinderen verdwijnen uit opvang

Een groep van zeker 1080 minderjarige asielzoekers, vooral tieners, is tussen 2013 en 2017 verdwenen uit verschillende locaties van de vreemdelingenopvang, en niemand weet waar ze zijn. Dat meldt NRC naar aanleiding van een onderzoek van het radioprogramma Argos.

Met name Vietnamese kinderen zijn kwetsbaar en verdwijnen uit de beschermde opvang. Minderjarige asielzoekers komen in deze aparte categorie van de asielopvang terecht als het risico bestaat dat ze slachtoffer worden van mensensmokkel of mensenhandel. In de afgelopen vijf jaar zijn er zeker zestig Vietnamese kinderen ,,met onbekende bestemming” verdwenen uit de beschermde opvang in Nederland.

Argos heeft onderzoek gedaan in samenwerking met het internationale collectief Lost in Europe, waarvan ook NRC deel uitmaakt. Het radioprogramma baseert zich op cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Argos zendt zaterdagmiddag uit.