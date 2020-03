Veel kinderen niet naar school vanwege corona

Veel ouders houden hun kinderen thuis van school. Ze doen dat vanwege de nieuwe coronamaatregelen die donderdag zijn afgekondigd, of puur uit voorzorg. In het hele land melden scholen dat vrijdag veel meer kinderen zijn thuisgebleven dan gebruikelijk.

De Albert Schweitzerschool in Rotterdam zegt dat meer dan de helft van de onderbouwleerlingen thuisblijft. „Een van de klassen heeft vandaag maar acht leerlingen, normaal gesproken zijn dat er 29,” aldus een administratiemedewerker van de school. Scholen in Groningen meldden dat ongeveer 20 procent van de kinderen thuisblijft, zegt Henk Smid, directeur van Openbaar Onderwijs Groningen. Basisschool ’t Slingertouw in Eindhoven zegt dat ongeveer 150 van de bijna duizend kinderen niet naar school komen.

Op de Daltonschool Rijnsweerd in Utrecht zijn vrijdag meer dan veertig kinderen door de school naar huis gestuurd. „We volgen de richtlijnen van het RIVM: bij milde luchtwegklachten moeten kinderen naar huis”, meldt de school. Ook ’t Slingertouw in Eindhoven zegt actief ouders te bellen als een kind symptomen vertoont. Alle scholen benadrukken dat ouders begripvol zijn, hoewel het soms lastige situaties oplevert.

Niet alleen kinderen blijven thuis, ook leerkrachten melden zich ziek wanneer ze symptomen vertonen. Dit leidt op veel scholen tot problemen. Daltonschool Rijnsweerd hoopt dan ook dat maandag de deuren gesloten blijven. „Op deze manier is het niet te doen,” laat de school weten. De Nijmeegse scholenkoepel Conexus sluit zich hier bij aan. „Iedereen kan zich voorstellen dat de situatie onhoudbaar is,” zegt bestuurder Jan Paul ten Brink.