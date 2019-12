Veel kinderafdelingen ziekenhuizen vol

Veel kinderafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen melden dat kinderen moeten worden overgeplaatst naar andere hospitalen en operaties moeten worden uitgesteld. Het is ook al enkele keren voorgekomen dat kinderen naar Belgische ziekenhuizen moesten worden gebracht omdat er in ons land geen plek is. Dat heeft Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) bevestigd naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

De oorzaak is volgens hem een groot tekort aan kinderverpleegkundigen en veel kinderen die verkoudheidsvirussen hebben opgelopen. Het gaat vooral om het RS-virus. Dit virus kan hevige ademhalingsproblemen en uitdroging veroorzaken.

Ziekenhuizen moeten soms meer dan tien ziekenhuizen bellen voordat er een opnameplek is gevonden. „Het overplaatsen van kinderen naar een ander ziekenhuis is heel vervelend voor ouders, zij moeten soms wel 100 kilometer rijden”, aldus de de voorzitter en kinderarts.