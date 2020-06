Veel jongeren krijgen te weinig vitamine A binnen

Bijna de helft van de Nederlandse jongeren tussen de 14 en 17 jaar krijgt te weinig vitamine A binnen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) constateert dat uit eigen onderzoek naar de voedselconsumptie. Van de volwassenen eet 10 tot 30 procent te weinig voedingsmiddelen waar vitamine A in zit.

De vitamine draagt bij aan de groei, een gezonde huid, gezond haar en nagels en een goede werking van ogen. Ook voor het functioneren van het afweersysteem is het belangrijk. Door een tekort kunnen huidproblemen, dof haar, nachtblindheid en zelfs blindheid ontstaan.

Vitamine A zit onder meer in vlees, zuivel en vis, meldt het Voedingscentrum. Het is ook vaak toegevoegd aan halvarine of bakboter. Het menselijk lichaam kan ook zelf vitamine A aanmaken. Daarvoor heeft het zogeheten cartenoïden nodig. Die zitten in diverse soorten groente, zoals wortels, boerenkool, spinazie en andijvie.

Gezondheidswerkers geven aan dat ze zelden mensen zien met klachten die zij relateren aan een gebrek aan vitamine A, aldus het RIVM. Het zou volgens de onderzoekers echter kunnen dat zorgprofessionals het verband over het hoofd zien. Ze zijn er in ieder geval „weinig alert” op. Daarom beveelt het RIVM vervolgonderzoek aan.

Teveel vitamine A is overigens ook niet goed: een overdosis kan giftig zijn. Supplementen met hoge doseringen bètacaroteen (meer dan 15 milligram per dag), een stofje waaruit het lichaam Vitamine A aanmaakt, verhogen het risico op longkanker. Als zwangere vrouwen te veel vitamine A innemen, stijgt de kans op aangeboren afwijkingen bij de baby.