‘Veel jonge singles zijn eenzaam en missen fysiek contact’

Jonge vrijgezellen hebben het moeilijk met de coronamaatregelen. Volgens een peiling van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, is bijna de helft van hen eenzaam en missen zeven op de tien van de ondervraagden fysiek contact.

Er deden 900 singles tussen 16 en 34 jaar mee aan het onderzoek. Deelnemers zeggen vooral hun actieve sociale leven te missen. Daardoor voelen ze zich vaker eenzaam. Volgens hen zijn de digitale alternatieven, zoals online afspreken of bellen, niet hetzelfde als iemand fysiek in de buurt hebben. „Je hoeft elkaar niet eens aan te raken, maar ik zou het fijn vinden om sommige mensen gewoon weer even te zien”, aldus een respondent.

Ongeveer vier op de tien is nog op een bepaalde manier aan het daten tijdens de coronacrisis. Zij spreken bijvoorbeeld online af of houden 1,5 meter afstand. De andere deelnemers van het onderzoek zeggen dit niet de moeite waard te vinden. Voor hen staat het niet gelijk aan een echte date.