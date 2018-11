„Veel Joden durven niet openlijk Joods te zijn”

Veel Joden in Nederland durven hun Joodse achtergrond niet te uiten. Dat blijkt uit een onderzoek onder 557 Joden in Nederland, dat EenVandaag heeft gedaan met hulp van het Centraal Joods Overleg en JMW Joodswelzijn. De helft (47 procent) van de deelnemers voelt zich niet vrij om in Nederland openlijk Joods te zijn.

Deelnemers geven aan dat anti-Joodse gevoelens alom aanwezig zijn in Nederland. Vooral op internet (82 procent), in de nieuwsmedia (59 procent) en op straat (52 procent) zien zij anti-Joodse sentimenten. Dat leidt ertoe dat Joden hun gedrag aanpassen: 43 procent van de deelnemers past hun uiterlijk of kleding weleens aan om te voorkomen dat ze als Jood worden herkend, bijvoorbeeld door een pet over hun keppeltje te dragen als ze de straat op gaan. De helft (48 procent) vermijdt weleens situaties uit angst voor anti-Joodse