„Veel inzet onbevoegd personeel in zorg”

In veel zorginstellingen worden mensen ingezet die het werk dat ze uitvoeren niet mogen én niet kunnen doen. Zo wordt beveiligers gevraagd om ondersteunende taken te verrichten en worden beginnende collega’s met weinig begeleiding in het diepe gegooid. Dat blijkt uit een peiling van de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) onder 2570 leden.

Negen op de tien verpleegkundigen en verzorgenden werkt bij een zorginstelling die te maken heeft met personeelstekorten. De meest genoemde maatregelen om daar iets aan te doen zijn: meer mensen opleiden (55 procent), meer overwerken (44 procent), extra inzet van ondersteunend personeel (41 procent), patiëntenstops (31 procent) en minder bedden (20 procent). Soms krijgen medewerkers die nieuwe collega’s aandragen een bonus of een dinerbon.

Zes op de tien verpleegkundigen en verzorgenden zien hun werkgever wel in actie komen om iets te doen aan personeelstekort en hoge werkdruk, maar 38 procent ziet juist geen actie. Sonja Kersten, directeur van V&VN: „Goede maatregelen, zoals het verminderen van administratieve lasten of het stoppen met oneigenlijke taken zoals schoonmaken of het rondbrengen van de krant, worden te weinig ingezet. Tegelijkertijd zien we slechte maatregelen, zoals de inzet van onbevoegd en onbekwaam personeel, juist te veel.”