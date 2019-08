Veel ijs Groenland gesmolten rond hittegolf

Uitzonderlijk hoge temperaturen hebben eind juli de ijskap op Groenland veel harder doen smelten dan normaal. Dat meldt weer.nl.

Saharalucht leidde in de laatste week van juli in onder meer Nederland tot hitterecords. Diezelfde Saharalucht zorgde vervolgens voor een extreme smelting van de Groenlandse ijskap, aldus weer.nl, dat onderdeel is van MeteoGroup.

De hete lucht bereikte Groenland vanuit Scandinavië. Zelfs in het op 3216 hoogte gelegen Summit Camp, het onderzoeksstation op de top van de ijskap, steeg de temperatuur tot aan of zelfs iets boven het vriespunt. „Iets wat daar feitelijk nooit gebeurt”, meldt weer.nl.

De temperaturen op de ijskap lagen vrijwel overal 3 tot 9 graden hoger dan normaal, en er waren zelfs uitschieters bij van 12 graden meer dan normaal. Omdat de sneeuw van de afgelopen winter er tijdens een andere ‘flitssmeltperiode’ al was verdwenen en veel ijs dus ‘vrij’ lag, ging het enorm hard, aldus weer.nl.