Veel hulp bij in kaart brengen rampgebied Azië

Sinds een oproep door het Rode Kruis anderhalve week geleden hebben ongeveer 1600 mensen in Nederland en België geholpen bij het in kaart brengen van door overstromingen getroffen gebieden in Nepal en Bangladesh. Het Rode Kruis laat weten dat een aantal gebieden nog steeds niet op de kaart staat en dat er hulp nodig is om dit voor elkaar te krijgen.

Volgens het Rode Kruis weten hulpverleners in sommige gevallen niet waar getroffen dorpen liggen of hoe ze er kunnen komen om goederen te brengen. Met behulp van satellietbeelden kunnen vrijwilligers wegen, gebouwen, rivieren en open plekken intekenen. Daardoor kunnen hulpverleners sneller en efficiënter hulpgoederen brengen naar de slachtoffers.