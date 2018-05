„Veel huizen te dicht bij hoogspanningskabel”

Ondergrondse hoogspanningskabels vormen een gevaar voor de bewoners van tientallen, en mogelijk veel meer huizen. RTL Nieuws ontdekte een aantal plaatsen in Nederland, waaronder Den Haag en Naarden, waar de straling in huizen in de omgeving daardoor te hoog is.

Wie in de buurt van hoogspanningsmasten woont, heeft volgens de Gezondheidsraad een grotere kans op leukemie, ook wel bloedkanker. De raad vindt dat met kabels in de bodem net zo voorzichtig moeten worden omgegaan. „We weten dat het een licht verhoogde kans geeft op leukemie bij kinderen”, aldus voorzitter Pim van Gool. Nu al mogen bijvoorbeeld geen scholen en kinderdagverblijven worden gebouwd in de buurt van hoogspanningsmasten.

Vorige maand bleek uit onderzoek van de Gezondheidsraad dat kinderen die in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen mogelijk één tot twee keer zo veel kans op leukemie hebben dan andere kinderen.

In Nederland krijgen ongeveer 135 kinderen per jaar leukemie. Blootstelling aan magnetische velden die de hoogspanningskabels opwekken zou de oorzaak kunnen zijn, maar ook andere factoren kunnen een rol spelen.

Op verzoek van RTL maakte TenneT een lijst openbaar met de namen van 146 gemeenten waar ondergrondse kabels liggen. Of die ook te dicht bij woningen zijn aangelegd, is volgens de netbeheerder nooit onderzocht maar zeker niet uit te sluiten. Waar de kabels precies in de grond liggen is volgens de onderzoeksredactie geheim omdat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vreest voor aanslagen.