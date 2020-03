Veel hinder voor scheepvaart door hoogwater

De scheepvaart ondervindt veel hinder van een nieuwe hoogwatergolf in de grote rivieren. Rijkswaterstaat heeft dinsdagmorgen de hoogwaterkering bij Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal weer gesloten om het randstedelijke gebied tussen Lek en kanaal te beschermen tegen een overstroming.

Zondag zijn vanwege de hoge waterstanden zowel de stuwen als de sluis in de Nederrijn bij Driel gesloten. Binnenschippers vanuit en naar Duitsland kunnen niet over de Rijn varen en moeten een omweg maken die voor ongeveer 12 uur langer varen zorgt. Die omweg leidt deels door het Amsterdam-Rijnkanaal, waar nu de keersluis Ravenswaaij ook gesloten is. De schepen moeten de naastgelegen Prinses Marijkesluis gebruiken. Daar zullen de wachttijden flink oplopen, verwacht Rijkswaterstaat.

De sluiting van de hoogwaterkering in het kanaal gaat waarschijnlijk twee tot vier dagen duren.