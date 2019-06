Veel hinder verwacht op A15 bij Rotterdam

Rijkswaterstaat verwacht donderdagmiddag grote verkeershinder op de A15 bij Rotterdam. Doordat het wegdek in slechte staat is, is één rijstrook in de Noordtunnel vanuit Rotterdam in de richting Ridderkerk/Gorinchem dicht.

In de ochtendspits was het er ook druk, maar vooral tijdens de avondspits wordt grote drukte verwacht rondom Rotterdam. De werkzaamheden aan de weg starten donderdagavond om 20.00 uur en gaan zeker de hele nacht duren, meldt een woordvoerder. Dan is er slechts één rijstrook open.