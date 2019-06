Veel hinder in juli op het spoor rond Zwolle

Wie in juli met de trein richting Zwolle gaat, moet rekening houden met hinder. Tussen zaterdag 6 en maandag 22 juli wordt er gewerkt aan het spoor. Op diverse trajecten van en naar Zwolle worden bussen ingezet. De extra reistijd kan oplopen tot 45 minuten. De NS adviseert reizigers om voor vertrek de NS-Reisplanner te raadplegen.

Het station van Zwolle is een belangrijk spoorknooppunt van Nederland, waar steeds meer reizigers overstappen. "Daarom worden de sporen in Zwolle klaargemaakt voor de toekomst door sporen en wissels slimmer in te richten", aldus de NS.

ProRail laat weten dat bij ’t Harde een extra perron is gebouwd om reizigers makkelijk van trein naar bus te laten overstappen. En op station Meppel staat een extra loopbrug.