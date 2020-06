Veel hinder door werkzaamheden rondom Amsterdam deze zomer

Reizigers op de weg en via het spoor moeten deze zomer rekening houden met veel hinder in en rond Amsterdam. Zo voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de A8 en A10, waardoor deze enkele weken zijn afgesloten. Ook werken ProRail en de gemeente aan het metro- en treinspoor tussen de stations Amsterdam Bijlmer ArenA en Amsterdam Muiderpoort.

De A10-Noord richting Zaanstad is dicht van 31 juli tot 10 augustus en het verkeer kan van 12 juli tot 11 augustus niet over de A8 richting Amsterdam. Ook op de A9 bij de Gaasperdammerweg wordt gewerkt. De weg is afgesloten van 1 tot 5 juli.

Wie met de trein en metro wil reizen tussen Amsterdam Bijlmer ArenA en Amsterdam Muiderpoort, moet van 14 tot en met 29 juli een alternatief zoeken. Hier rijden dan geen treinen en er is beperkt metroverkeer.

Ook op andere plekken in de hoofdstad wordt gewerkt, zoals op de Amstelveenseweg en rond station Amstel. De werkzaamheden zijn bewust in de zomer gepland omdat het dan rustiger is op de weg vanwege de vakantie. Meer informatie is te vinden op www.amsterdambereikbaar.nl/zomerwerken.