Veel Groningers rekenen niet op herstel aardbevingsschade

Veel inwoners in Noordoost-Groningen in het aardbevingsgebied verwachten niet dat hun woning daadwerkelijk zal worden versterkt. Dat staat in een panelonderzoek van Gronings Perspectief, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Van Groningers in het aardbevingsgebied van wie de woning meerdere keren schade opliep, meent 37 procent dat hun woning versterkt zou moeten worden. Slechts 14 procent van hen denkt dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Groningers in het gebied met woningen die niet voldoen aan veiligheidseisen, komen in aanmerking voor versterking van hun huis.

„Het is opvallend dat bewoners die de versterking van hun huis noodzakelijk achten, zulke lage verwachtingen hebben. Dat is zorgelijk, omdat we weten dat het juist bewoners met meervoudige schade zich minder veilig voelen en gezondheidsklachten krijgen door de schade en alles wat erbij komt”, zegt Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen.