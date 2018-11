Veel groeten aan onze uitgezonden militairen

Ongeveer 1300 vrienden en familieleden hebben zaterdag in Nijkerk geliefden die als militair in het buitenland werken de kerstgroeten gedaan. Het was de elfde editie van Missie Max, een initiatief van omroep Max. De bezoekers konden videoboodschappen inspreken voor hun uitgezonden dierbaren. De opnames zijn rond de feestdagen terug te zien op NPO 1.

Ook waren er live video-verbindingen met de uitzendgebieden: Afghanistan, Irak, Jordanië, Litouwen en Mali. En met de Zr. Ms. Friesland die in het Caribisch gebied vaart als stationsschip en onder meer antidrugsoperaties uitvoert.

Defensieminister Ank Bijleveld was er ook bij in Nijkerk. Ze twitterde over „een dag vol vermaak en gedeelde smart voor het #thuisfront van onze uitgezonden militairen”. Staatssecretaris Barbara Visser sprak van een mooi initiatief om de families een hart onder de riem te steken. „Ik besef heel goed dat de afwezigheid van een militair veel van jullie vraagt. In feite draait het thuisfront een eigen uitzending. Dat jullie nu centraal staan is daarom niets meer dan terecht.”

Elke militair krijgt uiteindelijk een usb-stick met daarop de opnames.