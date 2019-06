Veel „gevolgschade” door tweede keer noodweer

De twee dagen met noodweer achter elkaar hebben voor veel schade gezorgd in Nederland. Verzekeraar Interpolis ziet veel „gevolgschade”, waarbij bijvoorbeeld een dag eerder een dakpan is losgewaaid en daardoor de dag erop waterschade is ontstaan.

In totaal ontving Interpolis de afgelopen twee dagen 1500 schademeldingen, waarvan 1250 aan huizen en de rest aan auto’s. De tweede avond en nacht ging het vooral om waterschade en problemen door bliksem. Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland zijn het zwaarst getroffen en dan met name de plaatsen Eindhoven, Rheden en Nijmegen. Een dag eerder ging het vooral om harde windstoten.

Woensdag liet het Verbond van Verzekeraars weten dat het nog niet mogelijk was om een raming te maken van de totale omvang van de schade. De modellen die worden gehanteerd zijn niet zo geschikt voor windstoten en werken beter bij stormen.

Wateroverlast en stormschade door noodweer