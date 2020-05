Veel gaat anders rond 4 en 5 mei

De coronacrisis heeft grote invloed op de herdenking van het einde van de Duitse bezetting van Nederland, volgende week 75 jaar geleden. Activiteiten zijn aangepast of afgelast. Musea raken in zwaar weer. Er ontstaan ook nieuwe initiatieven.

De Stichting Liberation Route Europe (SLRE) geeft de internationale campagne Europe Remembers een online vervolg: van 4 tot en met 8 mei kunnen mensen via internet in gesprek met mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. De getuigen spreken Engels, Nederlands, Frans of Duits.

Daarnaast kunnen geïnteresseerden een aangepast logo in Europe Remembers-stijl maken om dat op social media te delen als zichtbaar teken van hun betrokkenheid en respect. Zie europeremembers.com/i-remember.

Aan de hand van haar boek ”De geheime schuilplaats” in de serie Sunny Twins had Annette van der Plas graag kinderen verteld over het thema vrijheid en de rol van de luchtoorlog daarbij. Nu de scholen gesloten zijn, heeft ze hierover een lesbrief gemaakt die gratis te downloaden is van buddybooks.nl of facebook.com/sunnytwinsinactie.

Schrijver G. J. Westhoff publiceerde donderdag zijn boek ”De laatste sprong. De zuidflank van Operatie Amherst op de grens van Overijssel en Drenthe”, over de zestig Franse parachutisten die op 7 en 8 april 1945 bij Den Hulst, Staphorst, Balkbrug en Dedemsvaart landden. Verkrijgbaar bij de auteur in Genemuiden en bij boekwinkels in Staphorst.

Op 25 april bestond villa Hartenstein in Oosterbeek 155 jaar, maar het Airborne Museum in deze villa zag weinig reden voor een feestje: het museum zit financieel in zwaar weer en heeft daarom een dringend beroep op de achterban gedaan. Op 13 maart, de dag dat het museum weer open zou gaan na een verbouwing en herinrichting van vijf maanden, gingen de coronamaatregelen in. Binnen 24 uur moest het museum 20.000 annuleringen incasseren: alle buitenlandse touroperators zegden af. „Deze bezoekers zullen dit jaar niet op een later moment alsnog komen”, zegt directeur Sarah Heijse.

Het museum, dat nauwelijks overheidssubsidie ontvangt, kon de recente investeringen betalen mede doordat het bezoekersaantal steeg van 120.000 in 2017 naar het recordaantal 155.000 in 2019. De coronacrisis zorgt echter voor een tegenvaller van minstens 300.000 euro. Daarom is de achterban dringend om een donatie gevraagd. De reacties op de noodoproep zijn hartverwarmend, maar er is veel meer steun nodig, zegt Heijse.

Maandagmorgen wordt bekend welke foto’s een jury uit het Nederlandse publiek gekozen heeft voor ”De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s”. Op in100fotos.nl zijn alle honderd foto’s vanaf 10.00 uur met uitgebreide bijschriften te raadplegen. Ze verschijnen die dag ook in een boek, bij WBooks in Zwolle. Al sinds 18 april geven zogeheten bekende Nederlanders in videoboodschappen op sociale media aan welke foto’s hun voorkeur hebben.

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies bestaat op 8 mei 75 jaar en zou rond die datum een aantal grote bijeenkomsten organiseren, met als centraal thema de blijvende invloed van de Tweede Wereldoorlog. Ook komt er een expositie in de hal van het instituut. Deze activiteiten zijn vanwege Covid-19 uitgesteld.

Digitaal gebeurt er wel van alles. Via sociale media wordt een film over de geschiedenis van het NIOD gelanceerd. Ook plaatst het instituut daar interviews met medewerkers.

Sinds 24 februari (75 dagen voor 8 mei) wordt onder de hashtag #NIOD75 aandacht besteed aan het jubileum. In podcasts gaan de onderzoekers ook in op de coronacrisis en de onzekere tijden die deze met zich meebrengt. Woensdag verscheen het jubileumboek ”Oorlog in onderzoek.”