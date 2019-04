'Veel files door paasweekend en festivals'

Het wordt een drukke avondspits komende donderdag, voorspelt de ANWB. Voor veel Nederlanders begint dan het paasweekend en tegelijk de meivakantie. ,,Vanwege dagjesmensen en honderdduizenden toeristen wordt het drukker dan normaal op de weg", aldus de organisatie voor verkeer en toerisme.

Officieel begint de meivakantie pas op vrijdagmiddag, maar veel scholen wijken hiervan af, waardoor de wegen donderdagmiddag kunnen vollopen. De meeste vertraging wordt dan verwacht op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn en op de A2 tussen Den Bosch en Maastricht. Ook op de A12 Utrecht - Duitse grens in beide richtingen en op de A50 Apeldoorn - Oss wordt het druk.

Het blijft het hele paasweekend druk op bepaalde trajecten, mede als gevolg van evenementen en festivals zoals de Keukenhof in Lisse, Paaspop in Schijndel en Designer Outlet in Roermond. In Zandvoort zijn er paasraces en in Zuid-Limburg de Amstel Gold Race.

Fileleed begint op tweede paasdag vanaf het middaguur door ,,veel terugkerende (buitenlandse) vakantiegangers op de weg".