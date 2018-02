Veel duurzaam in verkiezingsprogramma’s

Duurzaamheid heeft de aandacht van alle partijen die in maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. In steden en dorpen staat duurzaamheid niet langer alleen in de verkiezingsprogramma’s van de groene partijen. Ook lokale partijen en VVD-afdelingen willen bijvoorbeeld nieuwe woningen bouwen zonder aansluiting op het aardgas, meldt Trouw na een analyse van verkiezingsprogramma’s in tientallen gemeenten.

Nieuwe woningen zouden al per direct klimaatneutraal moeten worden gebouwd menen veel partijen, terwijl dat officieel pas vanaf 2021 hoeft. Voor de komst van windmolens is weinig steun. Alleen kleine windmolens die passen in het landschap zijn soms welkom, zoals in Midden-Delfland. Leefbaar Capelle en Bosch Belang willen alleen windmolens ver buiten de eigen gemeente: op zee.

Verder is er bijvoorbeeld discussie over plannen om weilanden vol te zetten met zonnepanelen. In Woerden ziet de VVD dat wel zitten, terwijl de lokale partij JESS in Schagen juist wijst op het risico dat het ‘buitengebied wordt volgeplempt met zonneweides’. Voor het CDA in Zaltbommel is het lastig uit te leggen dat de zonneweides moeten komen op landbouwgrond, aldus Trouw.