Veel Duitse dagjesmensen willen toch naar Nederland

De marechaussee heeft vrijdag in de loop van de ochtend bij overgangen aan de Nederlands-Duitse grens al vele Duitse dagjesmensen aangesproken en er bij hen op aangedrongen huiswaarts te keren. Velen geven gehoor aan dat advies, zegt een woordvoerder, een enkeling is „eigenwijs” of geeft aan „een essentiële reden” te hebben voor een bezoek aan Nederland.

De marechaussee voert een zogeheten ontmoedigingsbeleid, in verband met het coronavirus, er geldt geen inreisverbod. „We gaan met mensen in gesprek”, aldus de woordvoerder. „We vragen naar de redenen voor hun komst en verzoeken hun rechtsomkeert te maken. Soms vragen we flink door.”

Alleen al bij Venlo ging het in de ochtend om „tientallen” auto’s. Mensen worden er ook op aangesproken als zij zich niet aan de gedragsregels houden, bijvoorbeeld als zij met meerdere personen in een auto zitten en geen familie zijn.

De marechaussee blijft de komende dagen teams inzetten op drukke plekken aan de grens.