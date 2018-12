Veel drukte op vroege pakjesavondspits

Zoals verwacht is de avondspits woensdag vroeg begonnen. Veel forenzen nemen een paar uurtjes vrij om op tijd pakjesavond te kunnen vieren. Omdat het ook regent, is het her en der rond 15.30 uur al erg druk op de weg.

Zo staat er een lange file op de A6 bij Almere-Buiten (richting Lelystad) door een kapotte vrachtwagen. Een collega-trucker staat met pech op de A27 bij Houten waardoor er veel vertraging is. Op knooppunt Oudenrijn is een ongeluk gebeurd, richting Arnhem. Ook daardoor staat er een lange file vanaf Vinkeveen.

Ook op de A1 bij Amersfoort is het druk, evenals rond Den Haag en Amsterdam.