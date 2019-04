Dat het lekker weer is, merken ook de verkeersdiensten. De ANWB meldt dat er rond 11.00 uur al ongeveer 300 kilometer file staat op de wegen, tegen nog geen 200 kilometer de hele Goede Vrijdag vorig jaar.

Hier en daar zijn wat ongelukken gebeurd. Het is vooral druk in het oosten (rond Arnhem bijvoorbeeld) en in Limburg en Brabant. Ook druk is het bij de veerdiensten tussen Texel en Den Helder. In Zeeland is er veel verkeer rond Zierikzee, op weg naar de kust.