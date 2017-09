Veel cybercrime niet gemeld

De meeste gevallen van cybercrime worden niet gemeld. Bij slechts een op de vier delicten stapt de gedupeerde naar de politie, de bank of een andere instantie. Dat is minder dan vijf jaar geleden, toen een derde van alle slachtoffers naar de autoriteiten ging.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat dat er vorig jaar 2,5 miljoen gevallen van digitale misdaad tegen Nederlanders waren. Iemand ging er met hun identiteit vandoor, lichtte ze op bij een verkoop, hackte hun computer of systeem of pestte ze online. Banken kregen minder meldingen van identiteitsfraude, consumentenorganisaties hoorden minder over oplichting bij een verkoop. Het aantal meldingen bij de politie bleef wel gelijk.

Uit het onderzoek blijkt dat één op de tien mensen slachtoffer is van cybercrime, en dan met name jongeren. Zij krijgen vooral te maken met cyberpesten. Mensen van 25 tot 45 jaar oud krijgen vooral te maken met hacken en fraude. Hoger opgeleiden worden vaker slachtoffer dan mensen met een lagere opleiding, omdat zij online actiever zijn.

Volgens het CBS heeft een op de vijf bedrijven vorig jaar gekampt met cyberaanvallen, met name financiële instellingen en energiebedrijven.

In Den Haag begint maandag een Cyber Security Week, waarin overheid, bedrijfsleven, wetenschap en internationale organisaties praten over manieren om digitale misdaad te bestrijden.