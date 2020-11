‘Veel Curaçaose restaurants dreigen failliet te gaan’

Als de Curaçaose overheid niet over de brug komt met aanvullende financiële steun voor de restaurants op het eiland, zullen er veel faillissementen volgen. Dat heeft de brancheorganisatie voor Curaçaose restaurants, CRA, zondag laten weten in een verklaring. Ze reageert teleurgesteld op de nieuwe avondklok die zondag door de regering werd aangekondigd. Die geldt vanaf maandag van 21.00 tot 04.30 uur voor zeker drie weken. Alle winkels en restaurants moeten uiterlijk om 20.00 uur de deuren sluiten.

Volgens de brancheorganisatie is het voor restaurants onmogelijk genoeg omzet te draaien met de nieuwe avondklok. Bovendien hebben ze al een moeilijke periode achter de rug vanwege eerdere coronamaatregelen in de afgelopen maanden. De eetgelegenheden hebben volgens CRA tot nu toe weinig tot geen besmettingen gehad. Ook hebben ze zich over het algemeen erg goed aan de regels gehouden. Dan is het volgens de organisatie extra zuur dat de sector zo hard getroffen wordt.

Volgens CRA lijken thuisbijeenkomsten de grote boosdoeners als het gaat om besmettingen en niet de horeca. Om faillissementen te voorkomen, vragen ze om een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), zoals die al bestaat in Nederland.