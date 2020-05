Veel Curaçaoënaars vertrekken naar Bonaire

De bevolking van Bonaire is afgelopen jaar met ruim 800 mensen toegenomen tot 20.900 inwoners. Dat is vooral te danken aan hogere immigratiecijfers. Bijna 9 op de 10 nieuwe bewoners is migrant en verreweg de meeste nieuwe bewoners komen uit Curaçao. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend heeft gemaakt.

Na Curaçao komen de meeste nieuwelingen uit de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Peru, Nederland en de Verenigde Staten. Vooral het aantal mensen dat Curaçao voor Bonaire verruilde, lag in 2019 een stuk hoger dan een jaar eerder, aldus het CBS.

De bevolking van Saba en Sint-Eustatius groeide niet of nauwelijks in 2019. Op 1 januari 2020 telden de drie eilanden, die samen Caribisch Nederland vormen, 26.000 inwoners.