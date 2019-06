Veel buitenlandse euthanasievragen na dood Noa

De Levenseindekliniek in Den Haag is de afgelopen dagen overspoeld met buitenlandse verzoeken om hulp bij euthanasie. Tussen woensdagavond en vrijdagmiddag zijn 41 verzoeken binnengekomen, zelfs uit landen als India en Guatemala, zegt een woordvoerster van de kliniek. Normaal zijn het er een of twee per week.

Het betekent veel extra werk voor de kliniek. Alle vragers krijgen een antwoord met "een uitgebreide lijst met voorwaarden waar je aan moet voldoen voordat de aanvraag überhaupt in behandeling wordt genomen. In de praktijk gebeurt dat zelden", zegt ze. Tegelijk "willen we mensen geen valse hoop geven: onze focus is Nederland. Op euthanasietoerisme zitten we zeker niet te wachten."

Aanleiding voor de hausse is de media-aandacht voor het overlijden van de 17-jarige Noa uit Arnhem. Ze schreef een boek over haar verlangen naar de dood nadat ze als jong meisje was aangerand en verkracht. Noa vroeg de Levenseindekliniek om hulp, maar die wees haar af vanwege haar leeftijd. Het meisje overleed vorig weekend nadat ze was gestopt met eten en drinken.

Buitenlandse media meldden abusievelijk dat er sprake was van actieve euthanasie en meldden zich massaal bij de Levenseindekliniek ("We ontvingen telefoontjes en mails van bijna honderd journalisten. Bizar!"). Vrienden en familie van Noa brachten naar buiten dat de kliniek niets met haar overlijden te maken had en vertelden de werkelijke toedracht.