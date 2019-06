In het centrum van Amsterdam zijn in de nacht van woensdag op donderdag door het noodweer zo’n 150 bomen omgewaaid. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van de gemeente. Hoe groot de schade is in de rest van de stad, moet later duidelijk worden.

De gemeente heeft tweehonderd man en drie aannemers ingezet om alles op te ruimen en de schade te herstellen. Ook is de brandweer nog bezig om gevaarlijke situaties te verhelpen.