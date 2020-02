Veel boeren bij protest, dat volgens politie rustig verloopt

Honderden boeren uit heel Nederland zijn woensdagochtend aangekomen in Den Haag voor hun protest tegen het stikstofbeleid. De wegen rond de demonstratie staan vol tractoren. Auto’s, trams en bussen moeten omrijden, maar volgens de politie verloopt het protest tot nu toe rustig en gemoedelijk. Twee mensen zijn gearresteerd, in Den Haag en in het oosten van het land, omdat ze voor gevaarlijke situaties op de weg zorgden.

Het protest is bij de Koekamp, naast station Den Haag Centraal. Legertrucks en politiebusjes blokkeren de wegen richting Tweede Kamer en Binnenhof. Bij de Herengracht is ook een waterkanon neergezet.

De eerste boeren waren dinsdagavond al vertrokken uit Groningen en Drenthe. Bij Assen werden ongeveer dertig tractoren tegengehouden en van de weg gehaald. De bestuurders kregen een bekeuring omdat ze op een autoweg reden. Het gaat volgens een van de aanwezigen om een bedrag van 340 euro. Andere boeren reden over de A15, A13 en A12 richting Den Haag en werden daarvoor beboet. Twaalf tractoren werden geparkeerd langs de A12 in Den Haag. Ook die bestuurders kregen een bekeuring.

Maar over het algemeen hebben de boeren geluisterd naar de oproep om niet de snelweg op te gaan, zegt Rijkswaterstaat. De ochtendspits verliep veel rustiger dan anders, ondanks of juist dankzij het protest. Op het hoogtepunt stond er 62 kilometer file op de snelwegen, terwijl een normale woensdagochtendspits zo’n 150 kilometer file telt. Rijkswaterstaat denkt dat mensen zijn thuisgebleven uit angst voor verkeerschaos.

Het protest duurt tot het einde van de middag. Op weg naar huis mogen de boeren ook niet over autowegen en snelwegen, zegt de politie. Die zal dan ook extra controleren op rijden onder invloed.