Veel blusvoertuigen naar heidebrand Arnhem

In een natuurgebied ten noorden van Arnhem woedt een heidebrand. De harde wind wakkert het vuur aan. Daarom is de brandweer met veel materieel uitgerukt.

„We zetten drie pelotons in, dat elk bestaat uit ongeveer vier blusvoertuigen en diverse voertuigen voor watertransport”, aldus een woordvoerster, die spreekt van een grote brand. Zij schat in dat meer dan een hectare hei in brand staat.

De eenheden van de brandweer komen uit diverse regio’s in de buurt van Arnhem, zoals Hoenderloo en Loenen. Het terrein waar de brand woedt, is niet al te gemakkelijk te bereiken.