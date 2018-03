Veel bezwaren tegen plannen basis Gilze-Rijen

Bij het ministerie van Defensie zijn in totaal driehonderd bezwaren ingediend tegen het plan om vliegbasis Gilze-Rijen meer ruimte te bieden voor vliegverkeer, vooral door legerhelikopters. Gemeenten in de omgeving, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Milieufederatie en omwonenden zijn het niet eens met de plannen.

Sinds eind 2008 zijn vrijwel alle Nederlandse legerhelikopters gestationeerd op Gilze-Rijen. De overlast is sindsdien een heet hangijzer. De bezwaarmakers menen onder andere dat overlast niet goed in beeld is omdat de huidige meetmethode geen rekening houdt met trillingen door zware Chinooks.

De gemeente Gilze-Rijen constateert bijvoorbeeld dat er een alarmerende situatie ontstaat waarbij een groot aantal omwonenden ernstige overlast heeft van de vliegbasis. Bovendien vreest de gemeente ernstige gevolgen voor de gezondheid en leefbaarheid in de dorpskernen.

Volgens de plannen van Defensie komen 201 huizen rondom de vliegbasis in aanmerking om te worden aangepast vanwege de trillingen van de transporthelikopters. De gemeente verwacht dat veel meer huizen moeten worden aangepakt als de juiste rekenmethode wordt gebruikt.

Defensie laat weten dat de bezwaren worden bestudeerd en dat later deze maand in het reguliere overleg met de regio een reactie zal worden gegeven.