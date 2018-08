Veel bezoekers bij graf prins Friso

Enkele witte rozen markeerden zondag het graf van prins Friso op het kerkhof bij de Stulpkerk in Lage Vuursche. De prins overleed precies vijf jaar geleden op 44-jarige leeftijd na een ski-ongeluk.

Een gestage stroom bezoekers kwam de hele dag een kijkje nemen op de begraafplaats, die deels wordt omsloten door het veiligheidshek van het achter veel groen verscholen kasteel Drakensteyn. Friso’s moeder prinses Beatrix is daar na haar troonsafstand weer gaan wonen.

Dat veel belangstellenden speciaal kwamen voor het graf van de prins was te merken bij het informatiebord bij de ingang van het kerkhof, waarop alle laatste rustplaatsen staan aangegeven. Zij beperkten zich tot de hoek met zijn grafsteen.

In Lage Vuursche zelf was het zoals elke zondag druk. Het dorpje, dat bij Baarn hoort, is populair vanwege zijn pannenkoekenrestaurants en wandel- en fietsroutes.