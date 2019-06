Veel belangstellling voor Luchtmachtdagen

De vliegshows op de Luchtmachtdagen die vrijdag en zaterdag werden gehouden op de vliegbasis Volkel (Noord-Brabant), hebben in totaal 240.000 bezoekers getrokken. Het was voor het eerst in drie jaar dat het evenement weer werd gehouden. Vrijdag waren er 95.000 bezoekers en zaterdag 145.000, zei een woordvoerder van defensie.

Zaterdagochtend leidde de toeloop van belangstellenden tot veel drukte op de wegen rond Volkel.

Er waren meerdere vliegshows te zien waaraan vliegtuigen uit twaalf landen meededen. Ook de F-35, de opvolger van de F-16, was te bewonderen. Daarnaast waren er vliegsimulatoren.

Hoewel er regen was voorspeld, waren de weergoden het evenement redelijk goed gezind. "Het weer heeft zich goed gehouden, alleen in het begin van de dag was er zaterdag wat regen’’, aldus de zegsman.

De volgende Luchtmachtdagen worden in 2021 gehouden. De plaats is nog niet bekend.