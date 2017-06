Veel belangstelling voor Sail Den Helder

Sail Den Helder en de Marinedagen in Den Helder hebben samen in totaal gedurende vier dagen ruim 350.000 bezoekers getrokken. Beide nautische evenementen vielen dit jaar samen. „Het was een ongelooflijk succes”, zei een woordvoerster van Defensie.

De vijfde editie van Sail Den Helder begon al op donderdag. Bezoekers konden zich vergapen aan tal van grote tall ships en schepen van Varend Erfgoed.

De Marinedagen begonnen vrijdag in de Nieuwe Haven, de grootste marinehaven van Nederland. Het evenement geldt als de open dagen van de Koninklijke Marine. De bezoekers konden er onder meer marineschepen bewonderen en er waren veel demonstraties. Ook kon het publiek schepen bezoeken en meevaren.