Veel belangstelling voor Alle Rembrandts

De grote Rembrandt-expositie in het Rijksmuseum in Amsterdam heeft in de eerste dagen bijna 15.000 bezoekers getrokken. Een woordvoerster van het museum kijkt tevreden terug op het eerste weekend, vooral ook op de reacties van de bezoekers. „Mensen krijgen echt een gevoel bij de man Rembrandt.”

De tentoonstelling Alle Rembrandts werd donderdag geopend door 150 naamgenoten van de beroemde zeventiende-eeuwse schilder. Het museum toont voor het eerst zijn hele collectie Rembrandts. In totaal zijn 22 schilderijen, 60 tekeningen en 300 etsen te zien, de grootste verzameling ter wereld. De werken vormen een substantieel deel van het totale oeuvre van de Hollandse meester en tonen Rembrandts ontwikkeling als kunstenaar.

„Wie de tentoonstelling binnengaat, loopt zo Rembrandts leven binnen”, zei museumdirecteur Taco Dibbits voorafgaand aan de opening. De tentoonstelling is te zien tot en met 10 juni. Het museum raadt bezoekers aan vooraf online een starttijd te reserveren.