Veel belangstelling voor afscheid gedood kind

Bij de Arnhemse Türkiyem Moskee hebben donderdagmiddag honderden mensen afscheid genomen van de 12-jarige jongen die zaterdag is doodgestoken in de Gelderse hoofdstad. Zijn 40-jarige vader is als verdachte van de steekpartij gearresteerd. Hij is opgenomen in het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen, omdat het Openbaar Ministerie zorgen heeft over zijn psychische gesteldheid.

In de moskee werd na het middaggebed een dodengebed uitgesproken door imam Yusuf Ugur. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch was daarbij. „Het verdriet is niet met woorden te vatten”, liet hij eerder al weten.

Het lichaam van het kind wordt donderdagavond overgebracht naar Turkije voor de begrafenis.