Veel belangstelling proces vermoorde Hümeyra

Onder grote belangstelling is donderdag voor de rechtbank in Rotterdam het proces begonnen over de moord op de 16-jarige scholiere Hümeyra. Het meisje werd op 18 december vorig jaar op het schoolplein van het Designcollege in Rotterdam-West doodgeschoten. De publieke tribune zit vol met familieleden en andere naasten. Andere belangstellenden moesten uitwijken naar een videozaal in het gerechtsgebouw.

Hoofdverdachte Bekir E. (32) heeft bekend dat hij het heeft gedaan. Het meisje had ruim een half jaar eerder aangegeven dat ze niet meer met hem wilde omgaan. Daarop bleef hij haar lastigvallen.

Hümeyra deed meerdere aangiften tegen E. wegens stalking, bedreiging en mishandeling. Hij overtrad ook een contactverbod. Desondanks bleef E. op vrije voeten.

Medeverdachte Mohammed Al-M. (26) is donderdag niet verschenen voor de rechtbank. Hij werd in juni voorlopig vrijgelaten. Al-M. zou samen met E. in een auto naar het Designcollege zijn gereden. Hij ontkent dat hij wist wat E. van plan was.

De rechtszaak duurt twee dagen.