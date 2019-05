Veel belangstelling klimaatzaak bij Hoge Raad

In een propvolle zaal is bij de Hoge Raad de zitting begonnen in de zogeheten klimaatzaak die duurzaamheidsorganisatie Urgenda voert tegen de Nederlandse staat. Beide partijen lichten vrijdag hun standpunten mondeling toe aan de hoogste rechters.

De Staat heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof. De landsadvocaten stellen dat Nederland de klimaatverandering wel serieus aanpakt, maar dat het een complex proces is.

Het hof gaf Urgenda in oktober 2018 gelijk in de eis dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met 25 procent moeten worden verminderd ten opzichte van 1990. Dat is vastgelegd in verdragen om burgers te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De rechtbank gaf de duurzaamheidsorganisatie in juni 2015 ook al gelijk.

Milieustrijd steeds vaker in de rechtszaal

De zaak is aangespannen door Urgenda, samen met 886 mede-eisers, omdat de reductie van CO2-uitstoot volgens haar erg achterloopt. Er zou nu pas sprake zijn van een vermindering van 14,5 procent.