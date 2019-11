Veel attracties woensdag gratis of met korting

Veel attractieparken en dierentuinen spelen in op de lerarenstaking komende woensdag, waardoor vele duizenden scholen gesloten blijven. Er worden hoge kortingen gegeven op de toegangsprijs of de toegang is zelfs helemaal gratis. Een greep uit de bijzondere acties:

- ‘Miniatuurstad’ Madurodam in Den Haag is woensdag gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. Een (betalende) volwassene mag maximaal vijf kinderen mee naar binnen nemen.

- Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook gratis naar een andere miniatuurwereld, in Rotterdam. Een betalende volwassene mag maximaal twee kinderen meenemen naar Mini World Rotterdam.

- In dierentuin Artis in Amsterdam mogen kinderen en studenten op de stakingsdag voor 4 euro naar binnen, een korting van zo’n 80 procent. Volwassen begeleiders betalen 18 euro in plaats van 24 euro. Toegang tot het museum Micropia is 5 euro, tegen 14 euro (t/m 9 jaar) of 16 euro (ouder dan 9) normaal.

- In Eindhoven kunnen kinderen tot en met 18 jaar gratis naar het Philips Museum, dat is gevestigd in de eerste gloeilampenfabriek van Philips. Het techniekmuseum is open tussen 11.00 en 17.00 uur.

- Ook in Amsterdam opent het Scheepvaartmuseum gratis de deuren voor leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs. Wel moeten de kinderen begeleid worden door een volwassene.

- Het Muiderslot in Muiden is gratis voor schoolkinderen tot en met 17 jaar. Een (betalende) volwassene mag maximaal 4 kinderen meenemen. Er zijn activiteiten met opdrachten.

- ‘Staakvermaak’ in het Fries Museum in Leeuwarden. Toegang gratis voor kinderen onder begeleiding van een volwassene.

- Kinderen tot en met 12 jaar mogen woensdag gratis naar dierentuin Blijdorp in Rotterdam voor een „leuke en leerzame dag”, aldus de zoo. Een betalende volwassene mag maximaal vijf kinderen meenemen.

- In Emmen kunnen kinderen tot en met 12 jaar kosteloos naar Wildlands Adventure Zoo, terwijl voor kinderen in het voortgezet onderwijs een korting van 50 procent geldt.

- Gratis toegang voor scholieren en studenten (op vertoon van collegekaart) in het Wereldmuseum Rotterdam, dat een beeld geeft van de „culturele diversiteit die de wereld rijk is”.