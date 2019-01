Veel animo voor opruimen strand Terschelling

Stichting De Noordzee, Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds (WNF) gaan zaterdag met vierhonderd vrijwilligers de stranden van Terschelling schoonmaken. Donderdag meldden honderden mensen zich aan om te helpen met het schoonmaken van het strand van het Waddeneiland, dat over een lengte van 20 kilometer is vervuild.

Op last van de gemeente Terschelling is er een maximum van vierhonderd opruimers ingesteld. Die hadden zich donderdag binnen twee uur aangemeld, meldt het WNF.

De stranden van de Waddeneilanden liggen vol met plastic speelgoed, klapstoelen, lampen en verpakkingsplastic. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er tijdens een storm 270 zeecontainers overboord geslagen. Veel strandjutters zijn op de been om waardevolle materialen te vinden.

De goederen uit de containers zaten in piepschuim en plastic verpakt. Dat verpakkingsmateriaal belandt nu in zee, op het strand en in de duinen. Als dat langer in zee ligt, vrezen de organisaties dat vogels en andere dieren erin stikken. Ook kan het uiteenvallen in kleinere stukjes en zo bijdragen aan de plasticsoep.